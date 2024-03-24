الاستئناف تتسلم أوراق إحالة عصابة دولية تستولى على أراضٍ بمصر لبدء محاكمتهم

كتب ـ أحمد إسماعيل

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية إحالة عصابة دولية تستولي على الأراضي في مصر لتحديد دائرة جنايات لبدء محاكمتهم.

أحالت جهات التحقيق المختصة عصابة دولية تستولي على الأراضي في مصر، وذلك عقب رصد سفر أصحابها للخارج أو أنها مهجورة منذ فترة ولا يتابعها أحد.



وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمين خلال تنفيذ مخطط تزويرهم واستيلائهم على قطعتي أرض كبرى بالزمالك بأوارق وجوازات سفر مزورة تقدر قيمتهما بعشرات الملايين من الجنيهات.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 576 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب وقيدت برقم 35 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، عنصرا التشكيل الذين تم كشفهما وإحالتهما إلى المحاكمة وهما كل من، م. ب. ح. – 62 سنة – صاحب جنسية عربية وم ف. ف. – 77 سنة – سمسار عقارات سابق .

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو م. م. ع الموثق بمكتب توثيق جنوب القاهرة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم 1221 حرف ولسنة 2018 توثيق جنوب القاهرة.



وذلك حال كونه المختص بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن قدم له جواز سفر أجنبى مزور باسم المجني عليه، أحد مالكي قطعتي أرض رقمي 43 و45 بشارع أبو الفدا بالزمالك بمحافظة القاهرة، محتجا بصفته المثبتة به على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة.



كما اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "ر. م. خ." أمين شرطة بقسم قصر النيل، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر الشرطة رقم 4177 لسنة 2018 جنح قصر النيل، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

بأن قدم له بطاقة الهوية الأجنبية المزورة باسم المجني عليه، أحد مالكي قطعتي الأرض بالزمالك، محتجا بصفته المثبتة بها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

واستعمل المحرر المزور الأول بأن قدمه للمحامي "أ. م. ح."، حسن النية، لتمكينه من حضور جلسات الدعوى رقم 2277 لسنة 2018 مدني جنوب القاهرة بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالدعوى على خلاف الحقيقة، وإرفاق ما يمليه عليه من مستندات.



واشترك وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية لدولة أجنبية وهو جواز السفر الأجنبى وبطاقة هوية أجنبية مزورين باسم المجني عليه وصورته، واستعملها فيما زورا من أجله.



كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني تهمة استعمل محررين مزورين على أحد الناس وهما (العقد المؤرخ 1 أكتوبر 1988 الصادر من مورث المجني عليه "ديزيرية أنطوان كتانة"، لصالح المدعو "إيهاب عبدالحليم النهري"، والعقد المؤرخ 16 أغسطس 1994 الصادر من الأخير لصالحه).



وذلك بأن قدمهما عن طريق محاميه "ح. ص. م."، حسن النية، باوراق الدعوى 2277 لسنة 2018 مدني جنوب القاهرة، محتجا بما ثبت بهما من بيانات مع علمه بأمر تزويرهما.