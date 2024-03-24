الأجهزة الأمنية الصومالية تعتقل 16 متورطا في هجوم على فندق

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ألقت الأجهزة الأمنية الصومالية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرا فندق "SYL"، القبض على 16 شخصا متورطين في الهجوم.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد أن جهاز المخابرات الصومالي نجح في اعتقال الشخص الذي مكن السيارتين المفخختين من دخول العاصمة مقديشيو، كما اعتقلت 4 من المشتبه بهم المسجلين كأصحاب السيارتين اللتين استخدمهما الإرهابيون لمهاجمة الفندق.



وأشارت الوكالة إلى أن هناك تحقيقا مستمرا مع 5 من أفراد قوات الأمن الصومالية الذين كانوا يعملون في نقطة التفتيش التي عبر منها الإرهابيون.