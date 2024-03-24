إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية أمام السفارات والقطارت بعد "هجوم موسكو"

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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع المهمة، التي يحتمل أن تكون أهدافا للإرهابيين، عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة في موسكو.



وأوردت وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية - نقلا عن مصادر محلية لم تسمها - أنه يجرى إيلاء اهتمام خاص لأماكن العبادة، خاصة المعابد اليهودية والسفارات ومراكز النقل الرئيسية، مثل محطات القطارات والمطارات.



وأضافت أن اجتماعا للجنة الوطنية للنظام العام والأمن سيعقد غدا الإثنين؛ لتحليل الوضع بعد هجوم موسكو.



ومساء أمس، استهدف هجوم إرهابي قاعة الموسيقى في قاعة مدينة كروكوس في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، وبحسب وزارة الصحة الروسية، أصيب 147 شخصا وقتل حتى الآن 133 شخصا. فيما لا يزال عدد المصابين والوفيات مرشح للإرتفاع.



وتم إلقاء القبض على 11 مشتبهًا بهم متورطين في الهجوم الإرهابي، من بينهم أربعة قتلة مأجورين كانوا يحاولون الفرار باتجاه الحدود الأوكرانية.