إغلاق محيط محكمة منطقة "باسمانى" بموسكو لنقل منفذى هجوم "كروكوس" الإرهابى

وكالات

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" ، اليوم الأحد، أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة منطقة "باسماني" بموسكو، حيث يتوق نقل منفذي الهجوم الإرهابي على مركز التسوق "كروكوس" بضواحي موسكو، حيث من المتوقع أن يجرى النطق بقرار احتجازهم.

وأوضحت "نوفوستي" أنه تم تركيب سياج معدني على جانبي الشارع، حيث يناوب رجال الشرطة في هذه المنطقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق العثور على مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة واعتقالهم، عندما كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا .. مشيرا إلى أن القوات الأمنية تعمل على كشف الخلية الإرهابية بالكامل.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن كافة المشاركين في هجوم "كروكوس" الإرهابي هم من الأجانب.. فيما أشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون تم حفظها في مخبأ جرى تحضيره مسبقا.

وكان الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو وقع مساء الجمعة 22 مارس، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة، المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سُمعت عدة انفجارات واندلع حريق، وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية، بلغ عدد القتلى جراء الهجوم 133 شخصا على الأقل.