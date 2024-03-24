اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 مارس 2024 09:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يلغى جلسة إحاطة مدير الموساد بشأن مفاوضات هدنة غزة

الأحد، 24 مارس 2024 08:44 م
إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يلغى جلسة إحاطة مدير الموساد بشأن مفاوضات هدنة غزة ديفيد بارنيا
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي ألغى جلسة كان مقررا أن يقدم فيها  مدير الموساد ديفيد بارنيا إحاطته بشأن مفاوضات الهدنة في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها .

وفى تصريحات سابقة، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه عازم على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "لا يمكنك هزيمة الشر المطلق من خلال ترك رفح، سوف ندخل رفح، قضينا على هامان (هامان وفق اللغة العبرية يعني العدو الرئيسي لليهود في سفر إستير) وسنقضي على السنوار أيضا"، وقالت الإذاعة العبرية، إن هذا الحديث جاء من رئيس الوزراء نتنياهو أثناء لقائه مع كتيبة إيريز التابعة لفيلق الشرطة العسكرية.







ديفيد بارنيا

مدير الموساد

مجلس الحرب الاسرائيى

غزة

الهدنة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة