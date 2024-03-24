إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يلغى جلسة إحاطة مدير الموساد بشأن مفاوضات هدنة غزة

رامى محيى الدين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي ألغى جلسة كان مقررا أن يقدم فيها مدير الموساد ديفيد بارنيا إحاطته بشأن مفاوضات الهدنة في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها .

وفى تصريحات سابقة، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه عازم على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "لا يمكنك هزيمة الشر المطلق من خلال ترك رفح، سوف ندخل رفح، قضينا على هامان (هامان وفق اللغة العبرية يعني العدو الرئيسي لليهود في سفر إستير) وسنقضي على السنوار أيضا"، وقالت الإذاعة العبرية، إن هذا الحديث جاء من رئيس الوزراء نتنياهو أثناء لقائه مع كتيبة إيريز التابعة لفيلق الشرطة العسكرية.