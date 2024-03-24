إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال عقرهم كلب بساقلته فى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى ساقلته المركزى شرقى محافظة سوهاج، 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر تعرضهم لعقر جماعى لكلب بناحية قرية سفلاق تم تقديم العلاج اللازم للمصابين والحالة العامة لهم مستقرة، وتم إخطار الجهات المعنية نحو التعامل مع الكلب الضال مع موالاة السؤال عن المصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بتعرض عن من الأشخاص من بينهم أطفال لعرق جماعى من احد الكلاب بالشارع مما نتج عنه إصابتهم بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى وتم إعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة أ . ع . ع 9 سنوات بعرق كلب بالقدم اليسرى، وإصابة ه . ب . ع 16 سنة بعقر بالساق، ن . وإصابة ن . ش . ب 30 سنة بعرق كلب متهتك باليد اليسرى، وإصابة ك . ا . ح 70 بعقر كلب متفرق باليد اليمنى واليسرى، وإصابة م . ع . ا 15 سنة بعرق كلب باليد اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ساقلته المركزى وتم إعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب والحالة العامة للمصابين مستقرة تم إخطار الطب البيطرى بالواقعة لإتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراء في مثل تلك الحوادث وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.