إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان للمتقدمين بمسابقة معلم مساعد فصل

كتبت ريهام الباشا

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في 15 محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تمت إتاحة الاستعلام لها هي (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية)، ومن المقرر فتح باب التظلم غداً الاثنين الموافق 25 مارس ولمدة أسبوعين.

من ناحية أخرى، جاري استكمال الاختبارات الالكترونية فى 12 محافظة، وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمى وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.