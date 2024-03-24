أوقاف أسوان: ندوات وملتقيات فكرية يوميا بالمساجد وبرنامج تثقيفى للأطفال

أسوان- صلاح المسن

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ الخطة الدعوية خلال شهر رمضان المعظم ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية الهادفة لتوعية المواطنين فى النواحى الدينية والفقهية على مدار هذا الشهر الكريم.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدور التوعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف لنشر تعاليم الدين الإسلامى الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل ، بالإضافة إلى الدور الحيوى فى المشاركة الإيجابية للقضايا المجتمعية، علاوة على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التثقيفية ، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل مما يساهم فى أداء رسالتها السامية على الوجه الأكمل .

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، في تصريحات صحفية، أن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد تنفيذ الملتقى الفكرى من خلال عقد ندوات يومية بالمساجد، وعقد 4 ندوات للواعظات ، فضلاً عن تنفيذ برنامج الدروس المنهجية بواقع 14 درس، كما تم عقد برنامج المنبر الثابت، وكذا البرنامج التثقيفى للطفل من خلال 5 لقاءات تحفيظ للقرآن وموسوعة أخلاقية ، فضلاً عن عقد برنامج القوافل الدعوية والدروس التثقيفية.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إلي أنه بالتوازى مع ذلك تم التنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة والصحة والإتحاد الإقليمى ، فضلاً عن شركات كيما والكهرباء لتنفيذ حزمة من الندوات التوعوية المشتركة خلال شهر رمضان المبارك.