أهالى المنوفية بياكلوا الكنافة البلدى من إيد عم مجدى في كل رمضان.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أشهر صنايعى كنافة بلدى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، حيث يتوافد عليه المواطنين من كل قرى المركز، لشراء الكنافة البلدى.

ويقول مجدى أبو السعود أشهر صنايعى كنافة بلدى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أننى تعلمت المهنة أب عن جدا ، حيث أننى تعلمتها وأنا فى الحادية عشر من العمر وأتقنتها بعد عام من ممارسة العمل .

ويضيف أشهر صنايعى كنافة بلدى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن الكنافة البلدى يتم تحضيرها من الدقيق ، والماء ، ويتم وضعها فى كوز من الالمونيا ، ثم يتم طهيها على النار ، وبعد ذلك يتم بيعها للمواطنين ، والسر فى المهنة النفس ، لأن نفس كل صنايعى يفرق عن الآخر.

ويشير أبو السعود ، أن الزبائن تأتى الينا من كل مكان داخل مدينة منوف، وقرى مركز منوف ، حيث أننى أمارس المهنة خلال شهر رمضان فقط ، لأنها عاده تعودنا عليها منذ سنوات طويلة.



أشهر صنايعى كنافة بلدى بمدينة منوف (1)



أشهر صنايعى كنافة بلدى بمدينة منوف (2)