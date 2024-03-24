أمطار على فترات متقطعة ومناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والأرصاد: أجواء شتوية

كتب محمود راغب

تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، حيث أشارت آخر صور الأقمار الصناعية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء شتوية الآن وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى.

وتابعت هيئة الأرصاد: يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، لافته إلى أن درجة الحرارة وصلت على القاهرة الكبرى لـ 15 درجة مئوية منذ قليل .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.