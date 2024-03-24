أفراد وشركات مصرية رائدة من بين 76 متأهلاً للتصفيات النهائية لجوائز Big 5 Egypt Impact Awards 2024 المعنية بالابتكار وتميز المشروعات

تقرير خاص

• برنامج جوائز صناعة البناء والتشييد في مصر يكرم المشروعات والابتكارات والشركات والفرق والأفراد



• فئات جديدة تشمل مبادرة الحفاظ على التراث الثقافي والمشروعات التحديثية والمنظمات الرائدة في مجال التحول الرقمي وشركات التصميم الداخلي



• إقامة حفل توزيع الجوائز في 26 يونيو 2024 بقاعة دوسيت، القاهرة، مصر

يزداد الترقب والحماس مع الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية للنسخة الرابعة من جوائز Big 5 Egypt Impact، مما يمثل علامة فارقة في تقدير المساهمات البارزة من الأفراد والمنظمات في صناعة البناء والتشييد في مصر. تُكرّم جوائز Big 5 Egypt Impact -التي تُقام جنبًا إلى جنب مع معرض Big 5 Construct Egypt وتنظمها شركة دي إم جي إيفينتس- المبتكرين واللاعبين الأساسيين الذين أظهروا التميز في قيادة التغيير الإيجابي داخل القطاع.

ومن جهته صرح بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لقطاع الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس "تتمتع جوائز Big 5 Egypt Impact بأهمية كبيرة داخل مجتمع التشييد والبناء في مصر، حيث تعد بمثابة حدث غاية في الأهمية لتكريم أولئك الذين يقودون التغيير الإيجابي والابتكار، ويمثل المتأهلون للتصفيات النهائية الأفضل والألمع في مجالنا، إذ تعتبر مساهماتهم محورية في تشكيل المشهد المستقبلي للتشييد والبناء في مصر".

ومن المنتظر أن تشهد قاعة دوسيت بالقاهرة حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته 26 يونيو 2024، والذي سيكرم أفضل المشروعات والابتكارات والشركات والفرق والأفراد ضمن 19 فئة. ويشهد هذا العام أربع فئات تم إضافتها مؤخرًا، بما في ذلك مبادرة الحفاظ على التراث الثقافي لهذا العام، والمشروع التحديثي لهذا العام، والشركة الرائدة في التحول الرقمي لهذا العام، وأفضل شركة تصميم داخلي لهذا العام.

وأضاف جرينيش "من خلال تقديم فئات جديدة تعكس اتساع وعمق سلسلة قيمة التشييد والبناء، يمكننا ضمان حصول جميع أصحاب المصلحة - من أصحاب المشروعات والمهندسين المعماريين والمهندسين إلى المقاولين وشركات التحديث- على التقدير الذي يستحقونه لمساهمتهم في قطاع البناء والتشييد."

جاء اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لـ“Big 5 Egypt Impact Awards’’ بعناية ودقة بناء على مساهماتهم الاستثنائية في النهوض بمعايير الابتكار والتميز في المشروعات في القطاع. ومع الكشف عن 76 متسابقًا نهائيًا، تتجلى المنافسة القوية بين الشركات والأفراد على الجوائز.

وتعتبر جائزة "مقاول العام" واحدة من أهم الجوائز، وتضم هذه الفئة 6 شركات تتنافس على الجائزة النهائية، تشمل: شركة البناء المحدودة (CSCEC-Egypt)، حسن علام للمقاولات، مدكور للمشروعات الهندسية، شركة أوراسكوم للإنشائات، ريدكون للإنشائات، والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه).

ومن أبرز المشروعات المتأهلة يأتي مشروع رأس الحكمة، ومستقبل مصر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP)، وكوبري طه حسين، حيث تتنافس هذه المشروعات على الفوز بلقب مشروع البنية التحتية لهذا العام.

وفيما يتعلق بالمبادرة المستدامة لهذا العام، يتنافس ال٥ مرشحون النهائيين من خلال المشاريع التالية: مشروع تطوير المنطقة الخامسة في حدائق أكتوبر لشركة بركة للهندسة والمقاولات، ومشروع تصميم الحرم الجامعي المبتكر والمستدام في مصر لمجموعة تصميم المعايير؛ ومشروع Metacrete للشركة المصرية للمقاولات والتعمير، ومشروع رحلة نحو الأخضر أو (اتحضر للأخضر) لشركة ريدكون للتعمير، و مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية - المرحلة 2 «بناء وحدة معالجة الحمأة»، لشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه).

لجنة التحكيم المستقلة والدولية

في كل عام يتم التحكيم في Big 5 Egypt Impact Awards من خلال لجنة مستقلة ودولية تتكون من مجموعة من خبراء الصناعة البارزين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وقادة الرأي، وذلك لضمان اختيار الفائزين على أساس الكفاءة والتميز.

ومن جهته أعرب رئيس المجلس الإقليمي لمصر التابع للمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) أحمد أشرف أنور -بصفته أحد المحكمين- عن إعجابه الشديد بمستوى المشاركات التي استقبلها Big 5 هذا العام.

وتابع أنور "لقد عكست هذه المشروعات والمبادرات المبتكرة التزام الصناعة بالتميز والتقدم. إنه لشرف لي أن أستعرض هذه المساهمات البارزة، وأتطلع إلى رؤية تأثيرها على مستقبل قطاع البناء والتشييد في مصر. "

وتضم لجنة التحكيم قادة وخبراء من مجلس الوزراء المصري، ووزارة المالية المصرية، والمجلس العالمي للمباني الخضراء، والمعهد المعتمد للبناء، ومجلس الكود الدولي، وجامعة ولاية مينيسوتا، وجامعة بدر في القاهرة، وبنك الاستثمار الأوروبي.

يتزامن الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية بـ Awards Big 5 Egypt Impact مع فتح باب التسجيل للزائرين لـ Big 5 Construct Egypt .