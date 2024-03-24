أطعمة غنية بفيتامين د تناسبك إذا كنت تتبع النظام الغذائى النباتي

كتبت إيناس البنا

من الأفضل دائمًا تناول فيتامين د من مصادر الغذاء الطبيعية بدلاً من المكملات الغذائية، وفقا لموقع هيلث سايد، فى هذا التقرير 6 أطعمة صحية غنية بفيتامين د للنباتيين.

أطعمة غنية بفيتامين د تناسبك اذا كنت تتبع النظام الغذائى النباتي

عيش الغراب



الفطر غني بفيتامين د، ويمكنك تناوله في نظامك الغذائي اليومي، فهي ليست باهظة الثمن ومتوفرة بكثرة في كل مكان، علاوة على ذلك، يحتوي الفطر أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تفيد جسمك.

الجبنه

الجبن أيضًا غني جدًا بفيتامين د وكذلك الكالسيوم، ولكن هناك نقطة مهمة يجب ملاحظتها، وهي أنه يجب عليك اختيار الجبن الأقل معالجة، لان الجبن المعالج أو فائق المعالجة يحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم وقد يكون له آثار ضارة.

الصويا



منتجات الصويا، فهي صحية بنفس القدر وغنية بالفيتامينات والألياف والبروتين.

منتجات الألبان

تعد منتجات الألبان من أفضل مصادر فيتامين د، يمكنك تضمين الحليب أو اللبن الرائب أو الجبن في نظامك الغذائي.

الفاكهة



أفضل ما في تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين د هو أنها تأتي مع العديد من العناصر الغذائية الأخرى، تناول الفاكهة كل يوم هو أفضل عادة ولن يسبب أي نوع من النقص أو حتى جرعة زائدة.

