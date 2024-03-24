أخبار البورصة اليوم الأحد 24-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجلاكسو سميثكلاين، والإسماعيلية مصر للدواجن، وطاقة عربية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي انفستمنتس القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والتعمير والاستشارات الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.



البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 24.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 178.9 ألف جنيه، 4.3 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 29060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 35350 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6917 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 245 ألف سهم، 11 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 119 سهمًا.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 2000 سهم، 1087 سهمًا، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 2000 سهم، 150 ألف سهم، 2896 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات عبور لاند للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 65.5 ألف سهم، 67.7 ألف سهم، 9500 سهم، 36 ألف سهم، 379.2 ألف سهم، 6639 سهم، 876.6 ألف سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 83.9 مليون جنيه خلال عام 2023 ناتجة عن إيرادات توزيعات أرباح من الشركات الشقيقة مقابل 76 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي أرباح العام مبلغ 101.6 مليون جنيه مقابل خسائر 201 مليون جنيه.

حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إيرادات بلغت 64.7 مليون جنيه، وبلغ فائض الخسارة 14.9 مليون جنيه مقابل 19.4 مليون جنيه بانخفاض 4.5 مليون جنيه.

حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 346.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 29 فبراير عام 2024، مقابل 388مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

الشرق الأوسط للزجاج

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تلقي خطابات من كل من شركة مينا جلاس هولدينجز ليمتد المالكة لنسبة 52.9% من أسهم الشركة، وكذلك شركة MTM Packings2 المالكة بنسبة 36.9% من أسهم الشركة، لتقديم عرض الشراء الإجباري بسعر 2.26 دولار للسهم الواحد، والسداد لجميع المساهمين المستجيبين لعرض الشراء بعملة الدولار الأمريكي.

ماكرو كابيتال

أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع عدد 8.1 مليون سهم، وهي تمثل إجمالي أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها مسبقًا، وتجديد التمويل قصير الأجل من مصرف أبو ظبي الأول بمبلغ 65 مليون جنيه.

وأعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء 730 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.