أبرزها دهب والطور.. إفطار جماعى يومياً فى المدن السياحية بجنوب سيناء

كتب - محمد أسعد

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء عددا من حفلات الإفطار الجماعي، بدعم من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي وجه بإعداد موائد إفطار رمضانية تضم كل فئات المجتمع بالمحافظة، مسئولين ومستثمرين ورجال أعمال ومشايخ القبائل والعواقل والعاملين بأجهزة المحافظة، والمواطنين والعاملين المغتربين في مختلف المدن.

في مدينة دهب، نظم مجلس المدينة حفل إفطار جماعي بساحة المجلس حضره عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري الفنادق والإدارات الخدمية والعاملين بمجلس المدينة وأسرهم، في بداية الحفل رحب اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة بالحاضرين ونقل تحيات اللواء خالد فودة إليهم، مؤكدا حرصه الكبير على الاستمرار في تنظيم المائدة الرمضانية ترسيخا للأواصر الأسرية التي تجمع أهل المدينة والعاملين بها.

وبعد تناول الإفطار، نظم مجلس المدينة عددا من المسابقات الترفيهية للأطفال والكبار، واستمتع الحاضرون بمشاهدة البرامج الرمضانية على الشاشات العملاقة فى دهب سكوير.

بينما أقام رجال أعمال ومستثمرين وأصحاب كافيهات ومحلات مائدة أخرى على الممشى السياحى بمدينة دهب حيث امتدت لمئات الأمتار وشارك فيها عدد كبير من الأهالي والزوار والعاملين بالمدينة.

فى مدينة الطور، أقيمت مائدة إفطار رمضانية اتسعت لنحو ألف مواطن من أبناء المحافظة والعاملين بها، كما ضمت العديد من الشباب والقيادات الدينية وأسر العاملين وذوي الهمم، وبعد الإفطار بدأت إحتفالية بالعيد القومي للمحافظة، ضمت عروضا فنية لفرقة العربي للانشاد الديني وفرقة التلقائيين بطور سيناء والتنورة كما عرض صناع المنتجات التراثية أعمالهم.

وقد أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال الحفل ببسالة وفداء القوات المسلحة المصرية التي صنعت ملحمة نصر أكتوبر بالتحالف الشعبي المؤازر لمؤسسات الدولة في استرداد طابا التى تحتفل مصر بذكرى عودتها الـ35.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد تفقد مائدة الرحمن بطور سيناء واطمئن على نوعية وكمية الأطعمة يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام ومبروك الغمريني رئيس مدينة الطور وهي المائدة التي وجه فودة بتنظيمها يوميا بتقديم وجبتي الإفطار والسحور طوال شهر رمضان.

يأتي ذلك مواكبا لتوجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية بتوافر السلع بأسعار مخفضة وإستمرار معرض أهلا رمضان لما بعد عيد الفطر والتأكد من تحقق نسب التخفيض المقررة ووجه بإضافة أقسام خاصة بالعيد تتوافر بها الملابس والأحذية ومستلزمات العيد من كعك وبسكويت بأسعار مناسبة، جاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة والتي أشاد خلاله بإجراءات الحكومة والبنك المركزي لتوفير الدولار وتحرير سعر الصرف والإفراج عن السلع من الجمارك والآثار المترتبة على ذلك من إنخفاض أسعار السلع الأساسية.