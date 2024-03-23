45 ألف مُصل يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب الأقصى

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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاتى العشاء والتراويح، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلى.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى اليوم - بأن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.



وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال قامت بتشديد الاجراءات على أبواب الاقصى وأبواب القدس الرئيسية، وأرجعت مئات الشبان ومنعتهم من الدخول الى الأقصى، بسبب الاعياد اليهودية الذى تبدأ اعتبارًا من هذه الليلة.



ويتوقع أن يشهد الأقصى يوم غد اقتحامًا مركزيًا من قِبل المستوطنين للاحتفال بعيد المساخر اليهودى (بوريم)، وسيمتد الاقتحام الاحتفالى حتى يوم الإثنين، ويهدف الاحتلال لمنع الاعتكاف فى المسجد الاقصى المبارك الليلة وغدا لتسهيل حركة المستعمرين داخله.



ويحرم الاحتلال عشرات الآلاف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات فى المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة، كما يعيق وصول الفلسطينيين فى القدس المحتلة ومن داخل أراضى الـ48 إلى المسجد، عبر الإجراءات العسكرية والحواجز التى ينصبها فى محيط البلدة القديمة وعند أبواب "الأقصى".