30 شهيدا و100 جريح فى مجزرة إسرائيلية بحق مُنتظرى المساعدات عند دوار الكويت بغزة

أ ش أ

استشهد نحو 30 فلسطينيًا وأصيب نحو 100 آخرين فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ظهر اليوم /السبت/ بحق منتظرى المساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال ارتكبت ظهرًا، مجزرة جديدة بحق مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة؛ حيث تم قصفهم، ما أسفر عن استشهاد نحو 30 مواطنًا وإصابة نحو 100 آخرين، فيما وصل الشهداء والجرحى تباعًا إلى مستشفى المعمداني.



يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف التجمعات التى تنتظر المساعدات الإنسانية خاصة فى مدينة غزة والشمال، حيث ارتكبت عدة مجازر فيما عرف بمجازر الطحين، والتى راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، لليوم الـ 169 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.