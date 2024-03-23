‫مركز المناخ: الأسبوع الحالى يبدأ بشتاء متأخر وينتهى بصيف مبكر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم أنه من اليوم السبت حتى الجمعة يبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار حيث يبدأ الاسبوع بحرارة حول 22 - 25 نهارا و 9 - 12 ليلاً وينتهى بحرارة حول 35 - 37 نهارا و أمطار شمالا "يوم السبت و الاحد" ورياح نشطة شمالية باردة وينتهى بشرد جنوبي حار .

أضاف فهيم أنه ممنوع ري القمح الا بمعلوم "حسب جدول سرعات الرياح" يعني السبت مناسب للري لكل المحافظات، والاحد غير مناسب لكل المحافظات، والاثنين والثلاثاء مناسبين لمعظم المناطق عدا شمال الدلتا "كفر الشيخ ودمياط وبور سعيد وشمال الدقهلية وشمال البحيرة و الاسكندرية.

أوضح فهيم أن المانجو والزيتون في مرحلة حرجة جدا وتحتاج إلى دعم وتدخلات هامة وعاجلة لضمان استقرار سريان العصارة والحفاظ على معدلات التزهير والتلقيح والعقد.



أشار فهيم إلى أن البطاطس الصيفي في حيرة كبيرة وتحتاج عمر اضافي "من اسبوع الى اسبوعين على الاقل" وحماية من الندوات و خضر انفاق "بطيخ وكنتالوب وغيرها" متأثرة بشدة بسبب تذبذبات الحرارة وبرودة الليل في حاجة ماسة لضمان عدم توقف عمليات الامتصاص .

أوضح أن محاصيل العروة الصيفي حديثة الزراعة "خضر صيفية طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وكوسة وفاصوليا و ذرة وقطن وصويا وبطاطا وبامية " انباتها ضعيف ونموها متقزم وتحتاج الى عالي الفسفور ومحفزات النمو.