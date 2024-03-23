اليوم السابع
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السبت، 23 مارس 2024 10:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول مركبة الفضاء الروسية "سيوز" إلى المدار إيذانا بالتحامها بمحطة الفضاء الدولية

السبت، 23 مارس 2024 09:28 م
وصول مركبة الفضاء الروسية "سيوز" إلى المدار إيذانا بالتحامها بمحطة الفضاء الدولية محطة الفضاء الدولية
أ ش أ

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وصلت مركبة الفضاء الروسية المأهولة "سيوز إم إس 25"، التى انطلقت من ميناء بايكونور الفضائي، اليوم /السبت/، إلى مدارها؛ حيث انفصلت عن المرحلة الثالثة من الصاروخ الحامل سيوز 2. 1 .


ومن المتوقع أن تلتحم المركبة الفضائية بمحطة الفضاء الدولية (ISS) فى الساعة 6:10 مساء. بتوقيت موسكو (3:10 مساء بتوقيت جرينتش) فى 25 مارس.


وذكرت وكالة تاس الروسية أن الطاقم مكون من ثلاثة أفراد هم: مارينا فاسيليفسكايا من بيلاروس، وأول عضوة فى مهمة فضائية للبلاد، ورائد الفضاء التابع لوكالة روسكوزموس الروسية أوليج نوفيتسكي، ورائدة الفضاء التابعة لوكالة ناسا الأمريكية تريسى دايسون.


وسيقضى نوفيتسكى وفاسيليفسكايا 12 يوما فى الموقع المداري. ومن المتوقع أن يعودوا إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "سيوز إم إس 24" مع رائد الفضاء التابع لناسا لورال أوهارا فى 6 أبريل.







روسيا

مركبة الفضاء الروسية

محطة الفضاء الدولية




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