هُنّ.. قلب الثورة الرحيم حكمت أبو زيد.. أول امرأة تتولى منصب وزيرة في مصر

كتبت أمنية الموجى

"قضت حياتها ما بين مكافحة تقاليد الصعيد وما بين الشهرة والنجاح ومابين أعوام من النضال الوطني وأعوام أخرى من النفي"، إنها حكمت أبو زيد أول سيدة تتقلد منصب وزيرة في مصر أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر، اختارها الرئيس جمال عبد الناصر للوزارة وأطلق عليها "قلب الثورة الرحيم"، وبتوليها هذا المنصب فتحت الباب للمرأة لتولي المناصب القيادية في الدولة.

وُلِدَت حكمت أبوزيد في قرية "نزالي جانوب" بالقوصية محافظة أسيوط ، كان ترتيب حكمت هو الثالث بين أشقائها الثلاثة، وكان والدها يعمل ناظرًا بالسكك الحديد، يمتلك في مسكنه مكتبة تضم خطب مصطفى كامل، وأعمال المناضلة الفرنسية جولييت آدم، ومؤلفات مصطفى صادق الرافعي؛ وكانت أمها تشارك جاراتها وصاحباتها المسيحيات في صوم العذراء، وتكتفي طيلة هذا الصوم بما يعدونه لها من طعام خال من الدهون، التحقت حكمت بمدرستها الأولي في ديروط الشريف، والابتدائية في سوهاج ثم أسوان، أما في المرحلة الثانوية فقد تركت حكمت أسرتها والتحقت بمدرسة حلوان الثانوية (مدرسة داخلية) في الثلاثينيات من القرن الماضي، ولم يكن بحلوان حينذاك مدن جامعية فأقامت بجمعية بنات الأشراف التي أسستها رائدة التعليم نبوية موسى، التحقت بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)، وكان عميد الكلية وقتها الدكتور طه حسين، الذي تنبأ لها بمكانة رفيعة في المستقبل، حصلت على دبلوم التربية العالي من وزارة التربية العالي من وزارة التعليم بالقاهرة في 1944 ثم على الماجستير من جامعة سانت آندروز باسكتلندا في 1950، ثم على الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا في 1955، في الوقت الذي كانت الفتاة تكافح لتخرج من بيتها للتعليم.

عملت حكمت أستاذة في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما أنها كانت عضوة في المجلس الأعلي للثقافة، ومن عام 1962 إلى عام 1965، تم وقع الاختيار على حكمت لتتولى منصب وزيرة الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر، استمرت في الوزارة ثلاث سنوات بعدها أقامت بليبيا خلال الفترة من 1972 إلى 1992، وعملت أستاذة بجامعة الفاتح وحصلت على نوط الفاتح العظيم؛ وعندما عادت لمصر بدأت تحاضر في قسم علم النفس والاجتماع بكلية الآداب.

اشتهرت حكمت باختلافها مع الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات في بعض وجهات النظر وكان الحديث مذاعًا في التليفزيون. من أهم مشروعاتها مشروع الأسر المنتجة، ومن أبحاثها: التكيف الاجتماعي في الريف، التربية الإسلامية، وكفاح المرأة، ووضعت أول خطة لتنمية الأسرة، وأعدت مشروع الرائدات الريفيات تمهيدًا للأسر المنتجة، وعملت لصالح مشروع تهجير النوبة، ووضعت قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، ونظمت جمع الزكاة.

وتوفيت في سبتمبر عام 2011، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد معاناة لفترة طويلة مع المرض.