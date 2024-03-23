هارى وميجان يصدران بيانا بعد إعلان أميرة ويلز كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان

وكالات

قال الأمير هارى وزوجته ميجان إنهما يتمنيان الصحة والخصوصية لكيت زوجة الأمير وليام، شقيق هارى الأكبر، بعد أن أعلنت أميرة ويلز أنها تتلقى علاجا عقب اكتشاف إصابتها بالسرطان، بحسب سكاى نيوز.

وقال هارى وميجان، دوق ودوقة ساسكس، فى بيان "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من فعل ذلك فى خصوصية وسلام".

وكانت كيت، أميرة ويلز، قد أعلنت أمس الجمعة، إصابتها بمرض بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوى.

وجاء البيان المصور بعد أسابيع من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن مكانها وصحتها منذ نقلها إلى مستشفى فى يناير لإجراء جراحة بالمعدة لم تعلن تفاصيلها.

ولم تظهر كيت، 42 عاما، علنا منذ عيد الميلاد حتى ظهر المقطع المصور هذا الأسبوع لها ولزوجها الأمير ويليام، وريث العرش، يسيران فى سوق مزارعين قرب منزلهما فى ويندسور.

ولم يفصح قصر كينزنجتون عن تفاصيل حالة كيت، لكنه قال إنها غير متعلقة بالسرطان، كما أن جراحتها كانت ناجحة، وأن الاميرة ستتخلى خلال فترة التعافى عن واجباتها الرسمية حتى أبريل.

وتمثل الأنباء صدمة جديدة للعائلة الملكية منذ الإعلان الشهر الماضى عن علاج الملك تشارلز الثالث من نوع غير محدد من السرطان، تم اكتشافه خلال إجراء عملية للبروستاتا.

وانسحب تشارلز، 75 عاما، من الواجبات الرسمية خلال علاجه من السرطان، لكنه ظهر كثيرا فى صور وهو يعقد اجتماعات مع مسؤولى الحكومة ووفود، كما شوهد فى الكنيسة.

لكن كيت اختفت عن الأنظار، ما فتح بابا لأسابيع من التكهن والنميمة. وفشلت محاولات لتهدئة الشائعات بنشر صورة لها يحيط بها أبناؤها الثلاثة بعدما سحبت الأسوشيتد برس ووكالات عالمية أخرى نشر الصورة لثبوت التلاعب بها.

وأصدرت كيت بيانا بعدها بيوم يعترف بأنها تحب "التجريب وتعديل الصور" واعتذرت عن "أى ارتباك" سببته الصورة.

وحتى المقطع المصور الذى نشرته صحيفة ذا صن وتى إم زى لكيت وويليام وهما يتسوقان أثار موجة جديدة من الشائعات، فيما رفض مشاهدون التصديق بأن المقطع كان لكيت نفسها.

ووفى وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية إنها تحقق فى تقرير يفيد بأن العاملين فى مستشفى لندن الخاص الذى عولجت فيه حاولوا التجسس على سجلاتها الطبية أثناء خضوعها لعملية جراحية فى البطن.

وعززت كيت ميدلتون، التى تزوجت ويليام فى حفل زفاف خيالى عام 2011، شعبية الملكية البريطانية فى جميع أنحاء العالم أكثر من أى ملكى آخر منذ الأميرة ديانا.