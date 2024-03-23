نقابة المعلمين: توفير السلع الغذائية للأعضاء وأسرهم بالمحافظات

كتبت ـ آية دعبس

تتابع هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين، عن كثب خطة توزيع المواد الغذائية للمعلمين بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم تكليف ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية بمتابعة تنفيذ خطة التوزيع، وتفويض رمضان يحيى مدير النقابة بالتواصل مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن.

وأكدت النقابة، أنه تم العمل على توفير مختلف السلع الغذائية للمعلمين وأسرهم بأسعار ميسرة على مدار عام مضى ومستمرة في ذلك إلى الآن، حيث يجرى توزيع اللحوم في مقر اللجنة النقابية للمعلمين بأبو قرقاص برئاسة المهندس حامد الشريف، كما يتم توزيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم في العديد من النقابات الفرعية، منها النقابات الفرعية بالجيزة، والنقابة الفرعية بشرق القاهرة برئاسة سيد آدم واللجان النقابية التابعة لها، والنقابة الفرعية بالبحر الأحمر برئاسة نصر لمعي.

كما افتتح عيسى محمود رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالفيوم، معرض " أهلاً رمضان "، وذلك بتوجيهات من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في حضور أعضاء هيئة مكتب النقابة الفرعية، وعدد كبير من المعلمين، وتضمن المعرض، تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المعلمين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توفير المواد الغذائية الأساسية، والحلويات والمأكولات الرمضانية التقليدية.