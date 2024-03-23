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نائب محافظ الجيزة يتفقد مواقف العياط ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة

السبت، 23 مارس 2024 04:56 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد مواقف العياط ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، صباح اليوم، مواقف السرفيس بمدينة العياط لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، التي أعلنتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المواد البترولية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حرص نائب المحافظ على لقاء عدد من الركاب للاطمئنان على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها.

وتابع نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بمدينة العياط، حيث تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ42 شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط وبمحيط السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط ومسؤولي جهاز السرفيس وشركة مياة الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرية الطرق.


 







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