ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرته 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34311 طن تشمل: 1570 طن رمل و 3140 طن يوريا و1500 طن كسب فول صويا و 2120 طن مولاس و10228 طن كلينكر و160 طن كحول و393 طن بطاطس و15200 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50747 طن تشمل: 20566 طن قمح و6400 طن خردة و3828 طن فول و3553 طن حديد و 1350 طن ذرة و689 طن خشب زان و 790 طن كسب عباد شمس و5560 طن كسب فول صويا و6480 طن بضائع متنوعة و 3673 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1531 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1135 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 795 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3406 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69330 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131087 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وشبرا و كوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4215 شاحنة .