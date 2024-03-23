اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

السبت، 23 مارس 2024 03:22 م
ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرته 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34311 طن تشمل: 1570 طن رمل و 3140 طن يوريا و1500 طن كسب فول صويا و 2120 طن مولاس و10228 طن كلينكر و160 طن كحول و393 طن بطاطس و15200 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50747 طن تشمل: 20566 طن قمح و6400 طن خردة و3828 طن فول و3553 طن حديد و 1350 طن ذرة و689 طن خشب زان و 790 طن كسب عباد شمس و5560 طن كسب فول صويا و6480 طن بضائع متنوعة و 3673 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1531 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1135 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 795 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3406 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69330 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131087 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وشبرا و كوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4215 شاحنة .







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