ميلونى وماكرون: وحدة الاتحاد الأوروبى أساسية بشأن أوكرانيا

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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى ميلوني، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال لقاء ثنائى جمعهما على هامش أعمال القمة الأوروبية فى بروكسل، أن "وحدة الاتحاد الأوروبى هى أمر أساسى بشأن أوكرانيا".



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، عن مصادر إيطالية قولها إن اللقاء تمحور حول مواضيع الساعة الرئيسية على جدول الأعمال الدولى بدءًا من أوكرانيا فى ظل التزايد الكبير فى الهجمات الروسية ضد السكان المدنيين.



وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد فى هذا الصدد على القيمة الأساسية لوحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الشركاء فى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، فى دعم المقاومة الأوكرانية ضد الهجوم الروسى والسعى لتحقيق سلام عادل.



وكان مسؤولون فى الحكومة الإيطالية قد انتقدوا تصريحات الرئيس الفرنسي، التى لم يستبعد فيها عمليات غربية على الأرض فى المستقبل بأوكرانيا للتصدى للهجمات الروسية.



من جهة أخرى، تحدثت مصادر دبلوماسية، فى أعقاب اللقاء، عما وصفته بـ"تقارب خاص حول البعد الخارجى للهجرة" بين ميلونى وماكرون لمكافحة التدفقات غير النظامية، وحول الاستمرار "على طريق تعزيز الشراكات مع بلدان المنشأ والعبور والحاجة إلى مكافحة المتاجرين بالبشر بكل حزم، كما أكدت أيضاً استنتاجات المجلس الأوروبى اليوم".