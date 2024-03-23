مقتل 7 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة فى البرازيل

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أعلنت السلطات البرازيلية اليوم /السبت/ أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول الأمطار الغزيرة على ولاية "ريو دى جانيرو".



وذكرت قناة "إيه بى سي" الأمريكية أنه تم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام عقب قضائها أكثر من 16 ساعة تحت الطين فى مدينة "بتروبوليس" التى تبعد 69 كيلومترا شمال ولاية "ريو دى جانيرو".. مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى الأشخاص المتضررين جراء الأمطار الغزيرة.



وأشارت السلطات البرازيلية إلى أنه تم إنقاذ نحو 100 شخص.