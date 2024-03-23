مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 31 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 31 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 147 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 31 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 8 رحلات من بولندا، 6 رحلات من التشيك، 5 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من ايطاليا، ورحلة من هولندا ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من سويسرا وأخرى داخلية .

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 147 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا والمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الاجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



