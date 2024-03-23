مصرع شخص بطلق نارى في ظروف غامضة داخل منزله بالسنبلاوين في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقى شخص فى العقد الثالث من عمره مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى أدى إلى جرح نافذ فى الصدر، وفشل محاولة إنعاشه بالمستشفى، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز السنبلاوين، بوصول إشارة من قوات تأمين المستشفى بوصول شخص بالعقد الثالث مصاب بطلق نارى، ومحاولة إسعافه وإنعاش القلب، ولم تنجح عملية إنعاشه.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعى أحمد رضا على، 28 عاما، مقيم الزهايرة مركز السنبلاوين.

تم نقل الجثمان لثلاجة حفط الموتى بمشرحة مستشفى السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتكثيف البحث للوقوف على اسباب الواقعة وضبط الجناة، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان، لمعرفة سبب الوفاة.