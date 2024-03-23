مسلسل كامل العدد +1.. فوبيا المهرج اضطراب نفسي تعاني منه ليلى.. اعرف أعراضه

كتبت فاطمة خليل

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 معاناة دينا الشربينى "ليلى" من نوع غريب من الفوبيا وهو فوبيا المهرج، حيث ظهرت عليها أعراض القلق والخوف الزائد عندما شاهدت المهرج "الكلاون" ، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فوبيا المهرج الذى تعانى منه ليلى في مسلسل كامل العدد +1.

مسلسل كامل العدد +1 ما هي فوبيا المهرج

من وحى مسلسل كامل العدد +1 نتعرف على فوبيا المهرج وأعراضها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

وفوبيا المهرج اضطراب رهابي يسبب القلق وتسارع ضربات القلب والغثيان والتعرق الغزير عند المصاب بها، ويمكن لمعظم الناس تجنب المهرجين لكن يحتاج البعض إلى العلاج بالتعرض، وهو نوع من العلاج النفسي، للمساعدة في إدارة ردود أفعالهم تجاه المهرجين وصورهم.

ما الذي يسبب فوبيا المهرج "كولروفوبيا"؟

قد يكون رد فعل الأشخاص الذين يعانون من رهاب المهرج هو مكياج المهرج الملون. يخفي هذا التنكر ملامح وجه المهرج ويشوه تعابير الوجه، مما يخلق مشاعر عدم الثقة.

أعراض فوبيا المهرج

قد يحاول الأطفال والبالغون الذين يعانون من رهاب كولروفوبيا الابتعاد عن المهرج، أو الاختباء خلف شخص أو شيء ما، أو تغطية أعينهم حتى لا يضطروا إلى رؤية المهرج قد يبكي الطفل. في بعض الأحيان، مجرد احتمال رؤية مهرج يسبب استجابة قلقة.

تشمل العلامات الأخرى لرهاب كولروفوبيا أو فوبيا المهرج ما يلي:

-التنفس السريع ومعدل ضربات القلب.

-شعور شديد بالرعب.

جلد شاحب.

-التعرق الغزير (فرط التعرق).

-غثيان.