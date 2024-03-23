مسلسل عتبات البهجة.. تعرف على أسباب الإغماء بعد تعرض يحيى الفخرانى له

كتبت إيناس البنا

شهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12 عودة عمر (خالد شباط) إلى جده (يحيى الفخرانى) بعد أن أغمى عليه، ودخل المستشفى، ليأتى إليه عمر ويتحدث معه.

مسلسل عتبات البهجة هو أحد مسلسلات المتحدة الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، يقوم ببطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله.



وفقا لموقع هيلث لاين فأن الإغماء هو فقدان الوعي على المدى القصير، ويحدث ذلك بسبب الانخفاض المفاجئ في تدفق الدم إلى دماغك، وتستمر نوبة الإغماء عادة بضع ثوانٍ أو دقائق، ثم تستيقظ وتعود إلى طبيعتك.



العلامات التي تدل على أنك على وشك الإغماء قد تشمل الشعور بما يلي:

-الشعور بالبرد بشكل مفاجئ.

-العرق بشكل مفاجئ.

-توتر أو قلق.

-الضعف.

-لديك تغيرات في الرؤية ("أبيض" أو "أسود" أو "رؤية النجوم" بعد رؤية ضبابية)

-سماع رنين في أذنيك.

-تفقد السيطرة على عضلاتك.

الأسباب الأكثر شيوعا للإغماء

السبب الأكثر شيوعًا للإغماء هو الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم ، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ،

بعض الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم.

الجفاف أو ارتفاع درجة الحرارة.

حالة عصبية، مثل اضطراب النوبات أو السكتة الدماغية.

انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم، كما قد يحدث عند الشخص المصاب بمرض السكري .

الإسعافات الأولية للإغماء

إذا فقد الشخص وعيه:

تأكد من أن مجرى الهواء لدى الشخص واضح.

تأكد من أن الشخص يتنفس.

تأكد من أن قلبه ينبض.

اطلب العناية الطبية الفورية إذا تعرضوا للأذى.

ابدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص لا يتنفس أو إذا كنت لا تشعر بالنبض.

عندما يغمى على شخص ثم يستيقظ:

شجعه على الجلوس أو الاستلقاء لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة (أحيانًا أطول، حتى تمر الأعراض).

تحقق من وجود أي إصابات قد تحتاج إلى رعاية طبية (مثل إصابة في الرأس أو جرح).

اقترح عليهم الجلوس إلى الأمام وخفض رؤوسهم تحت أكتافهم.

تقديم الثلج أو الماء البارد.

هل يمكن منع الإغماء؟

يمكنك منع الإغماء عندما تعرف سبب الإغماء، انتبه إلى الأنشطة أو المواقف المحددة التي تجعلك تشعر بالإغماء، على سبيل المثال، إذا كان الاستيقاظ بسرعة كبيرة جدًا قد يؤدي أحيانًا إلى الإغماء، فتعلم أن تأخذ وقتًا في الوقوف، يمكنك أيضًا تحريك ساقيك لمساعدة الدم على التحرك قبل الوقوف.

إذا لاحظت ما تشعر به قبل أن تصاب بالإغماء، فيمكنك تجربة استراتيجيات معينة لمنع ذلك:

شد قبضة بيدك.

شد ذراعيك.

تربع.

اضغط على فخذيك معًا.

اجلس، وانحني للأمام، وضع رأسك بين ركبتيك.