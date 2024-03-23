مسلسل سر المسجد.. طرق علاج الكذب عند الأطفال من الطب النفسي

كتبت فاطمة خليل

تناول مسلسل سر المسجد مشكلة تحرى الكذب وعقوبته في الدنيا والآخرة، ومسلسل سر المسجد من مسلسلات رمضان 2024 الموجهة للأطفال والتي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفى هذا التقرير نقدم نصائح من الطب النفسي للتعامل مع مشكلة الكذب عند الأطفال من وحى مسلسل سر المسجد.

مسلسل سر المسجد .. نصائح نفسية للتعامل مع الطفل الذي يكذب

قد يعتقد بعض الآباء أن معاقبة الطفل على الكذب، خاصة إذا لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، أمرا ضرورياً، لكن هذا غير صحيح ويجب أن تفكر جيداً قبل عقاب طفلك وتفكر في هدفك وهو جعل طفلك يتوقف عن الكذب وأهمية الصدق، بحسب موقع psychcentral.

قم بإجراء محادثة صادقة مع طفلك

من المفيد إجراء محادثة صادقة مع طفلك حول أهمية قول الحقيقة وفوائد الصدق وأن الصدق هو الذى ينجي صاحبه من المشاكل المختلفة.

تقييم الأكاذيب

عندما يكذب طفلك، قد تجد أن الأمر يستحق قضاء بضع دقائق، أو الكثير من الوقت الذي تحتاجه، لتحديد سبب الكذب. يمكنك أن تسأل نفسك:

-لماذا كذبوا

-نوع الكذبة التي قالوها

بمجرد تحديد ما تعتقد أنه الأسباب والأسباب الكامنة وراء الكذب، يمكنك البدء في "تصنيف" الكذب لتحديد ردك.

تصنيف مدى خطورة الكذب بين 1 و3 قد يساعدك على تصميم استجابتك.

قد يبدو هذا كالتالي:



-كذبة من الدرجة الأولى: كذبة تسعى إلى جذب الانتباه

الرد: في كثير من الأحيان لا يتطلب أي عواقب ولكنه قد يستجيب بشكل جيد مع إيلاء اهتمام محدود للكذبة.



-كذبة من الدرجة الثانية: كذبة غير مقصودة أو إنكارية أو تجريبية

قد تكون هذه أيضًا تسعى إلى جذب الانتباه. يقول الباحثون إن الأطفال الصغار الذين يكذبون لا يتوقعون العواقب ولا يحاولون الخداع بقدر ما يحاولون استعادة حالتك المزاجية (إذا كنت تبدو جديًا أو غاضبًا).

الرد: يمكنك الرد من خلال الإشارة إلى السلوك ومطالبتهم بالرد مرة أخرى بصراحة.



- كذبة من الدرجة الثالثة: الخداع

غالبا ما يتم ذلك من قبل الأطفال الأكبر سنا والمراهقين يمكن أن تكون هذه أكاذيب تهدف إلى تجنب عواقب الفعل أو التقاعس عن الفعل.

الرد: الرد بعواقب واضحة للكذبة قد يكون مفيدًا

ساعدهم على تجنب الكذب قبل حدوثه

يحتاج الأطفال أحيانًا إلى المساعدة في فهم معنى الصدق. بالإضافة إلى تقديم دور الصدق لهم، يمكنك اتخاذ خطوات لمساعدتهم على تجنب الكذب في المقام الأول.

أعطهم فرصة لتصحيح الكذب دون عواقب

إعطاء الأطفال فرصة لقول الحقيقة تتضمن هذه الطريقة طرح سؤال عليهم ثم إخبارهم بذلك و عد في فترة زمنية محددة للتحقق مرة أخرى وفي الاختبار الثاني، يمكنهم تصحيح إجابتهم دون عواقب.

تذكير الأطفال بالعواقب قد تجد أنه من المفيد تذكيرهم بأن العواقب تكون أسوأ عندما يكذبون ويحاولون الالتزام به.

هل يجب أن تعاقبي طفلك على الكذب؟

يمكنك وضع عواقب للكذب، خاصة مع الأطفال الأكبر سنًا. للحفاظ على الانضباط والتأكد من إدراكهم أن هناك عواقب طبيعية للكذب.

من الأفضل تجنب وصف طفلك بأنه كاذب. قد لا يكون الأمر مفيدًا أيضًا بدلًا من ذلك، حاول فتح محادثة واستخدم الاستماع النشط لاكتشاف الحقيقة معًا.