مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 12.. أحمد رزق يخطف ابنة أمير كرارة من المدرسة

كتب محمد زكريا

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it الرقية، خطف فاروق – أحمد رزق – حبيبة ابنة ياسين – أمير كرارة – من المدرسة، حيث تذهب هند – إيناس كامل – إلى المدرسة حتى تتسلم ابنتها حبيبة ولكن مديرة المدرسة تخبرها بأن شخصا يدعى فاروق وجاء وأخذها باعتباره عمها.

وخلال الحلقة أخبرت هند، زوجها صلاح بأنها حصلت على عرض سفر خارج مصر بعد ترقيتها وتوافق هند على ذلك وأن تبعد عن الخطر وعن عائلة والدها، وفى نفس الوقت ظهرت جمالات – رحاب الجمل - مرة أخرى وتعود إلى الغرفة الموجودة في المقابر، ويخبرها عم محمود الذى يجلس أمام المقابر أنه سيوفر لها شغل خادمة في منزل حتى تستطيع جلب مصروفاتها.

وفى الحلقة الثانية عشر من مسلسل بيت الرفاعى أعطى ياسين – أمير كراة -، سعيد – محمد لطفى - أموال مصاريف وأجرة مساعدته له في الإمساك بقاروق، ولكن سعيد يرفض، ويؤكد أن سامية – ميرنا جميل - تصرفت بشكل صحيح بمساعدة فاروق في الهرب، وأنه لا يصح أن يترك منزلها ويعرض عليه أن يجلس معه في غرفته.

تذهب سامية إلى ياسين في المصنع حتى تصالحه وتؤكد له أنه ستساعده في الوصول لأخوته البنات، وبالفعل يذهبان إلى صديقة لجمالات ولكنها تخبر سامية أنها لا تعرف عنها شيىء، وفى نفس الوقت يبدأ ياسين في العمل بفرده حيث حصل على كمية كبيرة من المناديل مع الحاج عوض – صبرى عبد المنعم – الذى يبيع له بسعر الجملة ويساعده في التوزيع سعيد.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.