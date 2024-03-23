مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. سوزان نجم الدين تهدد حوريات الجنة بالقتل

كتب ذكي مكاوي

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الحشاشين اجتماع عقدته سوزان نجم الدين مع حوريات الجنة حيث أخبرتهن أن هناك من حاولت الهرب وتم قتلها وهذا تحذير لكل من تحاول الهرب أو الخروج عما هو مسموح لهن.

وشددت سوزان نجم الدين على أنه لا أحد يعلم بوجود حوريات الجنة سواها هي و

وطالبت سوزان نجم الدين من حوريات الجنة أن يتذكرن أن "ألينار" لها عملان فقط في القلعة، الأولى أن تصنع منهن حوريات، والأخرى أن تقوم بقتل العاصيات منهن، وطالبتهن ألينار بالابتسام على الرغم من بكائهن فى محاولتها للسيطرة عليهن.

مسلسل الحشاشين



سوزان نجم الدين تهدد حوريات الجنة بالقتل



الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين



سوزان نجم الدين



تهديد سوزان نجم الدين لحوريات الجنة بالقتل