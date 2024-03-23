مراقبة الأغذية بالدقهلية تعدم 815 كيلو أغذية و203 لترات عصائر وألبان فاسدة

الدقهلية شريف الديب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 169 منشأة، تبين أن 44 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 134 محضراً وسحب 70 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 815 كيلو من أغذية متنوعة و 203 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.



بناء على تعليمات وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتكليفات الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



مراقبة الأغذية بالدقهلية (1)



مراقبة الأغذية بالدقهلية (2)