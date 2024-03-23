مدير عام منظمة التجارة تسلط الضوء على نتائج المؤتمر السنوي.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

سلطت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية wto نجوزي أكونجو إيويالا، عبر الموقع الرسمى للمنظمة، الضوء على نتائج المؤتمر MC13، حيث أشادت بالأعضاء لتوصلهم إلى مجموعة من 10 نتائج في المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) وحثتهم على تحقيق نتائج بشأن القضايا المتبقية في أقرب وقت.. تعرف على التفاصيل



1 - الموافقة الرسمية على شروط عضوية جزر القمر وتيمور الشرقية في منظمة التجارة العالمية.

2 – إقرار النتائج الملموسة بشأن التجارة والتنمية، بما في ذلك المعاملة الخاصة والتفضيلية للأعضاء النامية للوفاء بمعايير المنتجات أو اللوائح الفنية.

3 - اعتماد قرار ودعم البلدان الأقل نموا على طريق التخرج، واتخاذ القرار بتيسير الفرص التجارية للاقتصادات الصغيرة.

4 - التقدم الكبير الذي تم إحرازه في أبو ظبي بشأن عدد الموافقات الرسمية على اتفاقية دعم مصايد الأسماك، حيث يوجد الآن 72 موافقة رسمية ولم يتبق سوى 38 موافقة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن يتم قبول 15 طلبًا رسميًا آخر في مارس وأبريل.

5 - الأعضاء أرسلوا إشارة سياسية قوية حول أهمية وقيمة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مما يوفر شكلاً إضافيًا للالتزام الجماعي بنظام تسوية المنازعات بشكل كامل وجيد بحلول هذا العام.

6 - تمديد الوقف الاختياري للتجارة الإلكترونية مع تاريخ انتهاء هو 31 مارس 2026 أو المؤتمر الوزاري القادم - أيهما أقرب - وبالتالي الحفاظ على بيئة يمكن التنبؤ بها يدعمها الاقتصاد الرقمي.

7 - عدم انتهاك اتفاق تريبس وشكاوى الوضع، وتعزيز التعاون التنظيمي لتقليل الحواجز الفنية أمام التجارة.



