اليوم السابع
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السبت، 23 مارس 2024 07:44 م
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مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق مركب الدقى.. صور

السبت، 23 مارس 2024 07:05 م
مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق مركب الدقى.. صور مدير أمن الجيزة يعاين موقع الحريق
كتب عبد الرحمن سيد - تصوير ماهر إسكندر

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انتقل اللواء هشام نصر مدير أمن الجيزة لمعاينة موقع حريق مركب نيلى فى الدقى وكلف بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


وبدأ رجال الحماية المدنية فى إجراء عمليات التبريد لحريق اندلع داخل مركب نيلى بكورنيش النيل بمنطقة الدقى منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق نشب فى مركب فى الدقى دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الجيزة ،بلاغاً يفيد بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل في الدقى وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.


وتم الدفع بـسيارتى إطفاء ولانش تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إطفاء-الحريق
إطفاء-الحريق

الحماية-المدنية-فى-مسرح-الحريق
الحماية-المدنية-فى-مسرح-الحريق

بعد-السيطرة-على-النيران
بعد-السيطرة-على-النيران

تبريد-الحريق
تبريد-الحريق

تسيير-حركة-المرور
تسيير-حركة-المرور

جريق-المركب-النيلى
جريق-المركب-النيلى

رجال-الاطفاء-يواصلون-التبريد
رجال-الاطفاء-يواصلون-التبريد

سيارات-الإطفاء
سيارات-الإطفاء

من-موقع-الحريق
من-موقع-الحريق


 







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