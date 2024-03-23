مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق مركب الدقى.. صور

كتب عبد الرحمن سيد - تصوير ماهر إسكندر

انتقل اللواء هشام نصر مدير أمن الجيزة لمعاينة موقع حريق مركب نيلى فى الدقى وكلف بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



وبدأ رجال الحماية المدنية فى إجراء عمليات التبريد لحريق اندلع داخل مركب نيلى بكورنيش النيل بمنطقة الدقى منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق نشب فى مركب فى الدقى دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الجيزة ،بلاغاً يفيد بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل في الدقى وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.



وتم الدفع بـسيارتى إطفاء ولانش تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



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من-موقع-الحريق



