محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

قنا صابر سعيد

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب ، وعلى الطرق السريعة ، والداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن، وإدارة المرور للتأكد من التزام السائقين، وأصحاب التاكسى بالتعريفة الجديدة، ووضع بنرات، ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسي، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، جاء ذلك خلال تفقده مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن محمد القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ووكيل إدارة مرور قنا، ورئيس مباحث التموين، ومحمد حسن عطاالله، مدير المواقف بالمحافظ، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن التعريفة الجديدة تم وضعها من قِبل لجنة متخصصة، راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين المراكز والمدن والقري، حفاظا علي حقوق المواطنين، وتوفير العدالة للسائقين.

وأضاف "الداودى"، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين، مناشدا جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود ، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291).



