ماليزيا تتبرع بــ2.1 مليون دولار أمريكى للأونروا

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أعلنت ماليزيا أنها ستساهم بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين رنجيت ماليزي (2.1 مليون دولار أمريكي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ليصبح بذلك إجمالي المساهمة الماليزية إلى 20 مليون رنجيت (4.21 مليون دولار) .



وقالت وزارة الخارجية الماليزية (ويسما بوترا) - في بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - إن ماليزيا وافقت على المساهمة بالمبلغ الإضافي مع استمرار تدهور الوضع في غزة والتحديات المالية الحالية التي تواجهها الوكالة.



وأضافت الوزارة أن ماليزيا تواصل وستظل ثابتة في التزامها بتقديم المساعدات والدعم الأساسيين للأونروا وسط التحديات المالية الحالية التي تواجهها وكالة الإغاثة.



وأشارت إلى أنه في إظهار الدعم للأونروا، قامت ماليزيا في 17 نوفمبر الماضي بتوجيه مبلغ 10 ملايين رنجيت (2.1 مليون دولار) للوكالة باستخدام أموال من الصندوق الاستئماني الإنساني لشعب فلسطين (AAKRP)، بالإضافة إلى تعهد ماليزيا للأونروا على مدى خمس سنوات بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي سنويا من عام 2021 إلى عام 2025.



ولفتت إلى أن 12 دولة رئيسية مساهمة حتى الآن قامت بتعليق تمويلها الطوعي للأونروا بعد مزاعم بتورط 12 من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر 2023؛ ما أدى إلى نقص التمويل.



وأفادت الوزارة بأن ماليزيا ترحب بالإعلان الذي أصدرته أربع دول وهي أستراليا وأيسلندا وكندا والسويد بشأن استئناف تمويلها للأونروا.



وأكدت أن ماليزيا ستواصل دعم الأونروا وعملها الأساسي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.