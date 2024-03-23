فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لبريطانيا من سلبية إلى مستقرة

وكالات

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لاقتصاد بريطانيا من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى تخفيف مخاطر السياسة الاقتصادية، مع إعادة تأكيد تصنيف البلاد عند (AA-).

وأوضحت الوكالة أن مخاطر السياسة الاقتصادية قد تراجعت فى بريطانيا، منذ أن أصدرت فيتش توقعاتها السلبية في أكتوبر 2022.

وتوقعت فيتش في بيانها أن نسبة الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ستظل مستقرة حتى نهاية عام 2025.

واوضحت وكالة فيتش أن الانخفاض الأخير في التضخم الاستهلاكي السنوي في المملكة المتحدة كان إيجابيا، إذ انخفض من ذروة بلغت 11.2 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى 3.4 فى المئة في فبراير من هذا العام.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم - بقياس مؤشر أسعار المستهلكين - انخفض إلى 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في يناير.

وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد.