فقدان رضيعة بعد انقلاب قارب للمهاجرين وإنقاذ 44 شخصا فى البحر المتوسط

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قالت مصادر إيطالية إن طفلة تبلغ من العمر 15 شهرًا فقدت فى البحر بعد انقلاب قارب للمهاجرين كانت على متنه، ربما أثناء عملية إنقاذ قامت بها السفينة التى تديرها منظمة "مارى جو" غير الحكومية، فى البحر الأبيض المتوسط خلال ليلة أمس.

وذكرت وكالة أنباء آنسا الإيطالية اليوم السبت أنه تم إنقاذ 44 شخصاً آخرين كانوا على متن القارب الحديدى الذى يبلغ طوله سبعة أمتار، ومن بينهم والدة الطفل.



وغادر القارب صفاقس بتونس فى وقت متأخر من يوم الخميس، وقال الناجون إنهم دفعوا 1000 يورو لكل منهم للعبور.



وقالت المصادر إن القارب انقلب فى منطقة البحث والإنقاذ فى مالطا ونقل خفر السواحل الإيطالى المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى لامبيدوسا.



وحتى الآن، وصلت 14لمجموعة من المهاجرين على الجزيرة الواقعة فى أقصى جنوب إيطاليا منذ ليلة أمس، بإجمالى 657 شخصًا.

