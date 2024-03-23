فرحة كبيرة فى ليالى رمضان الثقافية وقصائد فى حب رسول الله بساحة أبو الحجاج الأقصرى

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" تواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، داخل ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات إحتفالاً بشهر رمضان في إطار برامج وزارة الثقافة، وتم تقديم عروض وقصائد دينية مبهجة في قلب الساحة في حب رسول الله.

وفي النشاط الأدبي عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي الأدب المركزى شارك بها الشاعر عبدالنبى عبادى وألقى قصيدة " مرت من هنا الحرب"، الشاعر حسين سعيد وألقى" مشيت ولست أرى خاطرى "، مصطفى جوهر" فى قلب اللآلأ، البنت براح"، وأدار الأمسية الشاعر النوبى عبدالراضى، بالإضافة إلى أمسية شعرية قدمها بيت الشعر بالأقصر، وفى مقهى" يحيى طاهر عبدالله " تحدث الشاعر خالد حلمى الطاهر فى برنامج العودة إلى الجذور عن الشاعر بكرى عبدالحميد وعن مؤلفاته منها "الموت، اخناتون، الهلالى، ليل الشتا، أفراح، مسرحية شلباية"، والجوائز الحاصل عليها الشاعر وهى جائزة إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وجائزة تيمور للإبداع المسرحى، وجائزة المسرح القومى بالشارقة، وجائزة بهاء طاهر، وجائزة أفضل مؤلف لنوادى المسرح.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن " حب الوطن" سردتها عواطف مصطفى وقدمت خلالها شروحا حول قيمة الوطن وضرورة الاهتمام به، وعرض مسرح عرائس " قصة سيدنا آدم " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته ايمان صلاح، ونفذت ورشة قص ولزق بالفوم الجليتر علي ورق الناصيبيان بمشاركة الاطفال من جميع الفئات العمرية والتقاط الصور التذكارية مع الأعمال الفنية تنفيذ ولاء مصطفى، هبة محمد، مروة عبدالرحيم.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى العديد من الأغانى منها " بسم الله، لجل النبى، يارب توبة، ابنى حبيبى يا نور عينى، وقف الخلق"، وعرض فني لفرقة آفاق للتخت الشرقى وقدمت العديد من الأغانى منها " رمضان جانا، وحوى يا وحوى، فيها حاجة حلوة "، بالإضافة إلى عرض إنشاد دينى للمنشد يحيى بحر وألقى" ماشى فى نور الله، قالوا ايه علينا دول، أنا المصرى، يا دنيا سمعانى أبويا وصانى، يالى من البحيرة ويالى من آخر الصعيد"، يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.



الفرحة بين الأهالى فى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية



بهجة وفرحة كبيرة في ليالي رمضان الثقافية



دعم الأطفال فى ليالى رمضان الثقافية