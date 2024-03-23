عمومية نقابة المرافق تقر زيادة الاشتراكات الشهرية لـ6 جنيهات

كتبت آية دعبس

انعقدت أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة "الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان )، بعد اكتمال النصاب القانونى بـ94٪ من أعضاء الجمعية العمومية.

وحضر أعمال مناقشة الجمعية العمومية نخبة بارزة من القيادات وممثلي الهيئات النقابية والتنفيذية ومجلس إدارة النقابة العامة وحضور كثيف لأعضاء الجمعية العمومية.

وافتتحت الجمعية العمومية بالسلام الجمهورى، ووقف الحضور دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق ضحايا الاحتلال الغاشم .

وافتتح رئيس المرافق العامة كلمته بتهنئه عمال مصر وفي القلب منهم عمال قطاع المرافق العامه بشهر رمضان وانتصارات اكتوبر وقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

كما وجه “فؤاد” التهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وشعب مصر، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان مؤكدا على ان الالاف من عمال المرافق العامه يجددون الثقه في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية وجيش مصر العزيز ويفوضون الرئيس في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايه الامن القومي المصري في الداخل والخارج.

مشيداً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة من القرارات وبرامج الحماية المدنية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

لافتاً إلي أن الدولة المصرية أصبحت ترى ملامح الجمهورية الجديدة في كافة مقومات النجاح في مختلف قطاعات الدولة ، من مشروعات وطنية عملاقة وفرت الآلاف من فرص العمل وحققت التنمية الإقتصادية و الاستدامة التي تعود بالنفع على المواطن المصري والدولة ككل فضلا عن إهتمام السيد الرئيس بتوطين الصناعة والاهتمام بالمنتج المحلى والذي يدفع الاقتصاد الوطني لآفاق أوسع لتحقيق التنمية والازدهار المنشود .

وشدد “فؤاد” على ان هناك الكثير من التحديات الدولية والإقليمية الصعبة والازمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني وتسبب الارتفاع الكبير في اسعار السلع و الخدمات ، وتعمل النقابة على الحد من هذه الآثار وتطالب الدولة دائماً بمواجهتها وفي الوقت نفسه نقف مع الدولة ونساندها ونعمل يد بيد لمواجهة هذه التحديات والخروج من تلك الازمات كشركاء وأبناء لهذا الوطن.

و أوضح”فؤاد” أن النقابة العامة سعت خلال الفترة الأخيرة لتعزيز وتطوير خدماتها وأنشطتها المقدمة للعاملين وحسنت الكثير من الخدمات المتمثلة في زيادة الاعانات وصرف منح لأسر شهداء العمل فضلا عن تطوير المباني المصيفية للعاملين بالإسكندرية و جمصة وتطوير مقر النقابة وعمل أكبر مشروع مبادرة طبية لتوفير كافة الخدمات الطبية من كشف وأشعة وتحاليل طبية في أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلي ٦٠٪ للعاملين وأسرهم بالمرافق العامة.

كما سعت النقابة العامة لتنويع أنشطتها وتعزيز دورها الوطني بما يخدم مصلحة العمل والوطن من خلال عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها على المستوى الإقليمي والدولي ومنها دولة سوريا و لبنان و العراق و اوزباكستان و بيلا روسيا وجنوب أفريقيا و الكويت والبحرين ، مما أسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتحقيق التضامن النقابي الدولى حول التشريعات العمالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح “فؤاد” بأن النقابة العامة بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن الطلبات المشروعة والمتعلقة بحقوق العاملين .

واختتم “فؤاد” كلمته بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد ودفع عجلة الإنتاج بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية ويعزز جهودها لتحقيق التنمية و النهضة المنشودة وبما يرسخ داعم الاقتصاد الوطني.

وبدأت مناقشات جدول أعمال الجمعية بتقرير مراقب الحسابات حيث أكد احمد عبدالله سليمان ، وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم مراجعة وفحص الميزانية لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ مثمناً إستجابة المرافق العامة لملاحظات الجهاز المركزي.

ثم تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والذي تناول تقرير نشاط مجلس إدارة النقابة العامة وبنود الميزانية من الإيرادات والمصروفات وما تم إنجازه من أعمال وتطوير خلال الفترة المالية فضلا عن عرض الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية لتوفير الرعاية الأجتماعية للعاملين وأسرهم و إقرار تعديلات اللوائح المالية ونظم العمل وبرامج التدريب والتثقيف العمالى بما يتواكب مع متطلبات العمل ومستجداته.

وكان من أبرز الموضوعات التي تم طرحها على جدول الأعمال نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وتدعياتها التي ادت الي زيادة الاسعار قامت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بدراسة مقترح زيادة الاعانات المقدمة للعاملين في حالات الوفاة او بلوغ سن المعاش او الزواج او دخول المستشفي للعلاج وبناء عليه …

وافق مجلس الادارة العامة على زيادة قيمة الاشتراك الشهري من 3 جنيهات ليصبح ٦ جنيهات شهريا حيث يتم خصم نسبة ٦٠% من قيمة الاشتراك لصالح اللجنة النقابية و ۳۰% لصالح النقابة العامة و ١٠% الصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقا لمواد قانون المنظمات النقابية واللوائح الاسترشادية وسيتم زيادة الاعانات من اجل تدعيم وتحسين الخدمات النقابية المقدمة للعاملين.