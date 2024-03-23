عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية: استثمارات تركية مرتقبة فى مصر ببعض القطاعات

كتب إسلام سعيد

أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه في ظل تباطؤ حجم التجارة الثنائية والاستثمارات التركية المباشرة في السنوات الماضية، لم تتوقف الاستثمارات ووصل حجمُ الاستثمارِ المباشر للشركات 3 مليارات دولار، ووفر فرص عمل لما يزيد عن 70 ألف عامل، مشيرا إلى اقتراب دخول استثمارات تركية مرتقبة لمصر في بعض القطاعات منها الغزل والنسيج.

وأوضح المكاوي، في حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك تومياد، أن لدى رجال الأعمال المصريين والأتراك الرغبة والإمكانيات لتجاوز هدف حجم التجارة البالغ 15 مليار دولار والذي أعلن عنه الرئيسان عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح المكاوي، أن هناك فرص كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية التركية فى حالة ازدهار وتتويج رائع خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت المكاوي، إلى أن العلاقات المصرية التركية تتمتع بازدهار على النطاق الاقتصادي والاجتماعي وخاصة القضية الإنسانية في فلسطين وقطاع غزة.

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في مصلحة المنطقة العربية وأنها بداية ترابط جديدة لمواجهة ما تمر به المنطقة من صعوبات ومشاكل في ظل هذه الفتره وما تمر به غزة من حرب غير مسبوقة.

وشدد على أن العلاقات المصرية التركية أصبحت في حالة تحالف بعد قطيعة استمرت سنوات عديدة والآن الدولتان يسيران فى الاتجاه الصحيح و الإيجابي لصالح شعبي البلدين.