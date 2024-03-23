عصير قمر الدين أهم مشروبات المائدة الرمضانية.. كيفية الاستفادة من فوائده

كتبت مروة محمود الياس

عصير قمر الدين هو ذاك العصير الشهير في شهر رمضان الفضيل أحد أهم أنواع المشروبات التي تتواجد على المائدة الرمضانية، مستخلص من المشمش ومضاف إليه بعض السكريات

وفقا لتقرير نشر في موقع fruits smart فإن مشروب قمر الدين المستخلص من المشمش أحد أهم أنواع المشروبات الهامة، التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية لأنها تعزز من جهاز المناعة، لاحتوائها على مجموعة هائلة من الفيتامينات بداية من فيتامين ا وفيتامين ج وفيتامين e، مثلث من الفيتامينات الهامة التي تعزز من قوة الجسم وتقاوم الإجهاد وتقاوم أيضا تأكسد الخلايا كما أنها تعزز من قوة أنسجة الجسم واعصابه لذلك فهو مفيد للشعور بالنشاط والطاقة

عصير قمر الدين مفيد أيضا في تعزيز الهضم وتقليل حدة فرص الإصابة بالإمساك لأنه يعزز من حركية المعدة، كما أنه يقوي الجسم ويقاوم النحافه فضلا عن أنه يساعد بعض مرضى فقر الدم أيضا



يحتوي عصير المشمش على البوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز ، كذلك يحتوي على نسب فيتامينات عالية للغاية وعناصر ومعادن، وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك مثلما ذكر التقرير



ولكن عصير قمر الدين يحتوي على نسبة من السكريات والمحليات بنسب عالية، وهو ما حذر منه الدكتور عبد المنعم ابراهيم استشاري الباطنة قصر العيني، فقد حذر من الإسراف في تناول عصير قمر الدين لأنه غني بالسكريات التي قد تجعل الهضمي يضطرب فضلا عن أنها قد تؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل عام، كما أن الإفراط في تناوله قد يؤثر سلبا على عملية هضم الطعام وتمثيله الغذائي، خاصه بعد الافطار، وتناول كميات كبيرة منها يحرمك من فوائده العديدة، التي يمكن الاستفادة منها والحصول عليها بتقليل كمية تناوله