ضبط أدمن صفحة بالفيس بوك تروج للصواعق والأسلحة

كتب محمود عبد الراضي

حددت أجهزة وزارة الداخلية القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن ضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء)، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض إستخدامها فى إستدراج ضحاياهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.