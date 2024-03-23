شئون المسجد النبوى تواصل تقديم الخدمات للمصلين طوال شهر رمضان

كتبت ـ إيمان حنا

تسعى "شئون الحرمين" لتقديم كل الخدمات وتجهيز المسجد الحرام والمسجد النبوى بجميع التجهيزات التى تكفل الراحة واليسر لقاصدى الحرمين، خاصة فى شهر رمضان الذى يزداد فيه الإقبال للزيارة وأداء المناسك.

فى هذا الإطار، تم العمل على إنشاء أكبر مشروع تكييف في العالم يدار بأحدث الأنظمة العالمية لتبريد الهواء داخل المسجد النبوي لينعم المصلي والزائر بالراحة والسكينة.

وتم إنشاء المحطة المركزية لتكييف المسجد النبوي التي تقع على بعد 7 كيلو مترات تبلغ مساحتها ‎70 ألف متر مربع، وتضم أكبر مكثف لتبريد الماء في العالم، ويوجد بها 6 مبردات، سعة المبرد الواحد منها 3400 طن وتصل درجة تبريد الماء لخمس درجات مئوية، وتستخدم أحدث الطرق والتقنيات لتوزيع المياه الواردة من المحطة بشكل دقيق ومتناسق وآلى لتصل إلى ‎151‏ وحدة لمعالجة الهواء وتوزيعه وتبريده، ويتم تبريد المسجد بالهواء المدفوع عن طريق الأنابيب المتصلة بأعمدة المسجد النبوي، ثم تستكمل دورة تبريد المياد بعودتها عن طريق أنابيب معزولة لتصل إلى المحطة المركزية لتكتمل عملية التبريد.

وتعمل منظومة التكييف داخل المسجد النبوي بكفاءة عالية ويتم ضبط درجة التبريد في المسجد النبوي بناءً على درجات الحرارة للمحافظة على درجة حرارة متوازنة، إضافةً إلى تجديد الهواء داخل المسجد النبوي من خلال فتح وإغلاق القباب في أوقات معينة.

كما تعمل مراوح الرذاذ في ساحات المسجد النبوي على تلطيف الأجواء وتخفيف الحرارة على المصلين، حيث يوجد في الساحات 436 مروحة رذاذ، وتخضع شبكة الرذاذ المركزية للتعقيم المستمر لضمان جودة المياه فيها وخلوها من البكتيريا والمحافظة على سلامة قاصدي المسجد النبوي.

وتعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها وكوادرها المتخصصة من المهندسين والفنيين من الكوادر الوطنية على صيانة منظومة التكييف ومتابعة كفاءة الأداء والتطوير لجميع الأنظمة والخدمات بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة لضمان سلامتها واستمرار عملها بكفاءة عالية.