اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زعماء إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا يعلنون استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطين

السبت، 23 مارس 2024 12:05 ص
زعماء إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا يعلنون استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطين فلسطين
أ ش أ

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أعلن زعماء إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا أنهم على استعداد للاعتراف بدولة فلسطين باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.


وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء حكومات الدول الأربعة -نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية، "نحن متفقون على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو من خلال تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب في سلام وأمن".


واجتمع الزعماء الأربعة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليا في بروكسل، وأكدا على استعدادهم القيام بذلك عندما تكون الظروف مناسبة.







اسبانيا

ايرلندا

فلسطين

الاعتراف بفلسطين




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