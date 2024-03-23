روسيا: 107 مصابين بينهم 3 أطفال فى الهجوم الإرهابى لا يزالون فى المستشفيات

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قالت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا اليوم /السبت/ إن 107 أشخاص أصيبوا فى الهجوم الإرهابى على قاعة الموسيقى فى "كروكوس سيتى هول"، يتلقون العلاج فى المؤسسات الطبية، من بينهم ثلاثة أطفال.



وقال جوليكوفا - فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة "تاس" الروسية - "تواصل المؤسسات الطبية فى موسكو ومنطقة موسكو العمل على توفير العلاج الطبى للمرضى الذين أصيبوا فى الهجوم الإرهابى على قاعة المدينة، ويوجد حاليا 107 مصابين، من بينهم ثلاثة أطفال، فى المؤسسات الطبية"، مشيرة إلى أنه يوجد طفل واحد فى حالة حرجة، بينما الآخران فى حالة خطيرة.



وقالت لجنة التحقيق الروسية إن عدد القتلى من الهجوم الإرهابى على قاعة الموسيقى فى كروكوس سيتى هول بالقرب من موسكو؛ ارتفع إلى 133 شخصا.



وأفاد بيان للجنة "بينما كانت تتم إزالة الأنقاض فى قاعة الحفلات الموسيقية بقاعة مدينة كروكوس، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا فى الهجوم الإرهابى إلى 133. وما زالت عملية البحث جارية".



وفى مساء أمس، استهدف هجوم إرهابى قاعة الموسيقى فى قاعة مدينة كروكوس فى مدينة كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، وبحسب وزارة الصحة الروسية، أصيب 147 شخصا. وقتل حتى الآن 133 شخصا. فيما لا يزال عدد المصابين والوفيات مرشح للارتفاع.



وتم إلقاء القبض على 11 مشتبهًا بهم متورطين فى الهجوم الإرهابي، من بينهم أربعة قتلة مأجورين كانوا يحاولون الفرار باتجاه الحدود الأوكرانية.



وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - فى خطاب متلفز - إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكرانى يعد "ثغرة" على الحدود حتى يتمكن الإرهابيون من عبورها. وتعهد بتحديد هوية كل من يقف وراء الهجوم على قاعة مدينة كروكوس ومحاسبتهم، وأعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطنى.