اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس كوريا الجنوبية يحذر بيونج يانج من دفع ثمن لتجاربها الصاروخية

السبت، 23 مارس 2024 08:00 ص
رئيس كوريا الجنوبية يحذر بيونج يانج من دفع ثمن لتجاربها الصاروخية الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك يول
وكالات

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حذر الرئيس الكوري الجنوبى يون سيوك يول كوريا الشمالية من أنها ستدفع "ثمنا أكبر" في حال "قيامها باستفزاز متهور"، على خلفية التوترات بعد التجارب الصاروخية المستمرة من قبل بيونج يانج.

وقال يون خلال احتفالات عسكرية للأسطول الكوري الجنوبي، الجمعة: "سيحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الصارم وسيدافع بقوة عن حرية كوريا الجنوبية وسلامة شعبها من خلال الرد الفوري والساحق على أي استفزاز".

وأضاف: "إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز متهور فإنها ستدفع ثمنا باهظا بالتأكيد".

وتعهد يون بتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت هذا الأسبوع صواريخ باليستية قصيرة المدى، وأجرت اختبارا أرضيا لما قالت إنه محرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ متوسطة المدى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.







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