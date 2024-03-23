خدمات رمضانية.. تعرف على فروع وحدات المرور الإلكترونية

كتب ـ محمود عبد الراضي

تسعى وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين من خلال التحديث والتطوير المستمر في المواقع الشرطية الخدمية، خاصة المرور، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص.

محافظة القاهرة:

-وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).

محافظة الجيزة:

- وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).

-وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات).

-وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

-وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).

محافظة مطروح:

- وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).

محافظة الغربية:

- وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).

محافظة البحر الأحمر:

- وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة).

محافظة أسوان:

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

محافظة الإسكندرية

- وحدة المرور الإلكترونية (كارفور - سيتى سنتر).

- وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).

محافظة بورسعيد:

- وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



