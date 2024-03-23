اليوم السابع
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خارجية اليمن: ندعو المجتمع الدولى لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

السبت، 23 مارس 2024 03:11 م
خارجية اليمن: ندعو المجتمع الدولى لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب موقع الهجوم
إيمان حنا

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جددت اليمن دعوتها للمجتمع الدولي إلى أهمية العمل بشكل موحد لمحاربة ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا ولأسر الضحايا فى المصاب الأليم الذى ألم بهم، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأدانت اليمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء والأطفال. وفق وكالة أنباء"سبأ".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف الحكومة وتضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعباً، معربة عن رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي ولا يمكن تبريرها.

 







موسكو

هجوم موسكو

هجوم روسيا




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